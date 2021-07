DNB om kronen: – Heisen opp, og trappen ned

Den norske kronen fortsetter å svekke seg, og er nå på sitt svakeste nivå siden desember i fjor. Svekkelsen har fått fart på seg de siste ukene, men har pågått siden slutten av april. Mot amerikanske dollar har kronekursen svekket seg med 8 prosent, og en dollar koster nå 8,96 kroner, mens den mot euro har svekket seg nær 6 prosent til 10,57.

Magne Østnor i DNB Markets hevder at årsakene til den store nedturen de siste dagene er nokså åpenbare. Han peker på frykt for svakere vekst, blant annet som følge av potensiell smitteøkning og lavere vaksinetempo som sentralt. Han mener vi er vitne til et stemningsskifte, som blant annet illustreres ved fallet på 2,4 prosent på Oslo Børs mandag.





Han skriver videre at frykten for svakere vekst demper utsiktene for oljeprisen, som fikk seg en skikkelig knekk da OPEC+ kom til enighet om å øke produksjonen gradvis fremover. Oljeprisen er ned nesten 7 prosent siden i går morges og handles nå rett i overkant av 69 dollar fatet.

«Særnorske» faktorer i sving

Videre påpekes det at det til nå har vært en slags synkron optimisme i verdensøkonomien. Mye økonomisk stimulans har bidratt til sterk prisvekst på finansiell aktiva. Nå virker vaksinen imidlertid å ikke gi den samme beskyttelsen for delta-varianten, som har skapt usikkerhet.

Oppgang i oljeprisen, sammen med økte renteforventninger har gagnet den norske kronen før den nå har begynt å falle. Til tross for at utsiktene for norsk økonomi fortsatt er god, mener kanskje mange at potensiale for kronestyrkinger nådd.

– Vi vet av erfaring at kronen ofte bruker lang tid på å hente seg opp igjen etter tapt terreng. At kronekryssene tar heisen opp, og trappen ned. Det er trolig en god arbeidshypotese fremover også, skriver Østnor avslutningsvis.