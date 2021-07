– Kundene våre er mer optimistiske enn noen gang

Administrerende direktør i UBS Ralph Hamers skriver til Reuters at optimismen blant bankens kunder er større en noen gang, og forventer på bakgrunn av dette et positivt momentum på aksjemarkedet.

– Vi opplever at klientene våre er mer optimistiske enn noen gang, faktisk. Det er selvfølgelig usikkert rundt inflasjon, men vi mener dette er forbigående. Delta-viruset er også et element som kan putte en demper på økonomisk vekst. Allikevel mener vi at den underliggende trenden er positiv, skriver Hamers.

UBS Grunnlagt 29. juni 1998 i Winterthur, Sveits

Banken er verdens største formuesforvalter

Omsatte for 36 milliarder dollar i 2020

Er notert på den sveitsiske børsen under ticker UBSG