Berntsen: – Tirsdag snudde investorene på hælen

Det har vært en volatil start på børsuken. Etter mandagens markante børsfall pekte pilen opp tirsdag samtidig som onsdagen har vært preget av børsoppganger i både Asia og Europa.

«De amerikanske og europeiske investorene snudde på hælen i går, da de sendte børsene kraftig opp etter mandagens “selloff”. Frykten for svakere vekst grunnet smitteøkning, kombinert med urovekkende høy inflasjon, preger markedet for tiden», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet onsdag.

Reiselivsaksjene, med fly -og cruiseselskaper i spissen, ledet an i tirsdagens handel på Wall Street. Selskaper som American Airlines Group, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean Cruises og Carnival kunne alle vise til kursoppganger på mellom syv og åtte prosent.

Berntsen minner om at de fleste aksjeindeksene rundt om i verden, utenom i Asia, fremdeles handles nær all-time high.

Olje

Onsdag handles et fat olje for rundt 70 dollar, og det er kun to uker siden oljeprisen nærmet seg 80 dollar fatet.

«Oljeaksjene har naturlig nok falt tilbake som en følge av den kortsiktige priskollapsen, men ikke veldig mye da 70 dollar fatet fremdeles gir gode overskudd for oljeselskapene», skriver Berntsen.

Analytikeren mener det er viktig å være klar over at dersom oljeprisen skulle stige for høyt så vil det kunne kvele veksten i verdensøkonomien, noe som vil være negativt for alle.

