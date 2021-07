Bitcoin feiler i viktig test: – Kan like gjerne spille lotto

Et argument som har blitt brukt til fordel for bitcoin, er at det fungerer som en hedge mot inflasjon. The Wall Street Journal skriver torsdag at denne teorien nå er motbevist.

Krypto-entusiaster har lenge sagt at siden det maksimalt kan produseres 21 millioner bitcoin, fungerer det som en hedge mot inflasjon. Denne teorien har imidlertid ikke blitt testet ordentlig, da inflasjonen siden 2009 for det meste har holdt seg under inflasjonsmålet på 2 prosent.

Nå har imidlertid verdens største kryptovaluta fått testet seg ordentlig. Den amerikanske inflasjonen steg over 5 prosent i juni, og stigningen har vært den raskeste på 13 år. Samtidig har bitcoin beveget seg i strake motsatt retning, og var ned over 11 prosent i juni.

Bitcoin-prisen virker å være for det meste uavhengig fra makroøkonomiske fundamentale forhold, og det er vanskelig å se for seg at noen vil kjøpe det som en hedge mot inflasjon, skriver professor ved Cornell University Eswar Prasad..

Drives av spekulasjon

Prasad skriver videre at knappheten ikke er en verdikilde i seg selv, som enkelte bitcoin-entusiaster mener. Han mener at bitcoin-kursen faktisk er mer sensitiv til Twitter-meldinger fra kjendiser enn den er til inflasjon, noe som er et faretruende tegn.

Mange investorer er enige om at ren spekulasjon er hoveddriveren bak utviklingen i bitcoin. Prasad har den samme oppfatningen, og mener at folk kjøper kryptovaluta i hovedsak fordi de tror de kan selge det for en høyere pris senere.

Kan like gjerne spille lotto

Økonomiprofessor ved Boston College Caroll School Leonard Kostovetsky, mener også at inflasjon er svært langt nede på listen over grunner til at folk kjøper bitcoin.

Han sier seg videre enig i spekulasjon er hoveddriveren i markedet, og skriver til The Wall Street Journal at man «like gjerne kan spille lotto».

– Bitcoin kan kanskje fungere som en hedge mot inflasjon en dag, men ikke akkurat nå, avslutter Kostovetsky.