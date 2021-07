Så mange investerer i krypto

En undersøkelse fra University of Chicago konkluderte med at 13 prosent av amerikanere har kjøpt en form for kryptovaluta, for eksempel bitcoin, ethereum eller dogecoin, ifølge MarketWatch. Videre fant undersøkelsen at 24 prosent av amerikanere har kjøpt eller solgt aksjer.

Undersøkelsen konkluderte også med at de som investerer i krypto som regel er yngre enn de som investerer i aksjer, der gjennomsnittsalderen henholdsvis er 38 og 47 år.

Volatilt og ensidig

Kryptovaluta har blitt mye kritisert på mange ulike grunnlag. En av disse er hvor volatilt det er, mens en kryptoportefølje også kan hevdes å være lite diversifisert.

Professor Angela Fontes er skeptisk til investeringen.

– Det er svært viktig at disse investorene har tilgang til god informasjon når de skal gjøre en så risikabel investering, skriver hun til MarketWatch.

Torsdag skrev The Wall Street Journal at den amerikanske inflasjonen i juni beviste en annen svakhet ved kryptovaluta. Krypto-tilhengere har hevdet at spesielt bitcoin kan fungere som en god hedge mot inflasjon, noe som imidlertid ikke var tilfellet i juni da inflasjonen steg med 5,4 prosent.