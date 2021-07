– Kan bli den perfekte storm

Han mener imidlertid at fremgangen i vaksinasjonsprogrammene i verden gjør at det ikke er så sannsynlig at det vil komme en ny virusvariant som setter en stopper for den globale økonomien.

Overvekt i norske aksjer

Olav Chen, porteføljeforvalter i Storebrand, tror fortsatt det kan være mer oppside i aksjemarkedet på kort til mellomlang sikt, men legger ikke skjul på at det er vanskelig å spå markedene over en lenger horisont.

– På tre til tolv måneder sikt er vi fortsatt overvekt i aksjer, og da først og fremst i norske aksjer. I amerikanske aksjer er vi normalvektet, ettersom prisingen er høyere der enn i Norge. Vi tror at svært mye av utviklingen fremover vil være avhengig av sentralbankene.

OVERVEKT I NORGE: Olav Chen, porteføljeforvalter i Storebrand, har overvekt i norske aksjer i sine porteføljer. Foto: Are Haram

Chen mener at dersom inflasjonen holder seg lav og stabil, vil det være mulighet for at sentralbankene fortsetter å pumpe likviditet inn i økonomien gjennom lave renter og kvantitative lettelser.

– Dersom inflasjonen derimot kommer tidligere i høst, er vi mer usikre på hvordan sentralbankene vil tilpasse seg, poengterer Chen.

Han sier at Storebrand Asset Management anbefaler overvekt i verdiaksjer fremfor vekstaksjer.

– Dette har hovedsakelig å gjøre med at økning i rentene har negativ effekt på vekstaksjer, men typisk positiv effekt på verdiaksjer for eksempel innenfor råvarer.

Arbeidsmarkedet

Chen og Andreassen poengterer svært mange av de samme faktorene. Spesielt utviklingen i arbeidsmarkedet fremover ser de på som alfa omega for inflasjonen, og derfor også for renteutviklingen og dens påvirkning på aksjemarkedet.

– Noe av inflasjonen vet vi at vil gå over, og er «transitory» som de sier i USA. Det som er problemet nå er arbeidsmarkedet, der det er indikasjoner på at markedet er strammere enn det sysselsettingsnivået tilsier. Dersom vi ikke får nok folk tilbake i arbeid, vil det kunne ende opp med at lønnsveksten blir for høy, som igjen vil føre til høy inflasjon, sier Harald Magnus Andreassen og legger til:

– Da kommer rentene opp og bedriftenes inntjening kommer under press. Det kan bli den perfekte storm.