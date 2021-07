Roger Berntsen: – Det er alfa og omega for aksjemarkedene

Fredag pekte pilen opp på Wall Street og Dow Jones stengte for første gang over 35.000 poeng. Roger Berntsen i Nordnet understreker at volatiliteten i markedet har økt de siste ukene, hovedsakelig som en følge av stigende Covid-19-smitte verden over.

Analytikeren tror ikke hverken europeiske eller amerikanske myndigheter vil trekke i «nødbremsen» og gjeninnføre nye strenge smittetiltak da brorparten av befolkningen nå er helt eller delvis vaksinert.

Alfa og omega

«Med andre ord bør den økonomiske veksten i verden kunne opprettholdes i tiden fremover, noe som er alfa og omega for aksjemarkedene», skriver Berntsen i en oppdatering mandag.

Denne uken vil flere av de største gigantene på Wall Street offentliggjøre sine kvartalstall, deriblant Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Facebook og Amazon.

«1/5 del av selskapene som inngår i S&P 500-indeksen har nå levert sine tall for det foregående kvartalet, der brorparten (ca. 85 prosent) har overgått analytikernes forventninger», skriver Berntsen.

Rød ukestart

Det har vært en rød start på børsuken, særlig i Hongkong hvor Hang Seng-indeksen har falt 4,1 prosent etterfulgt av den kinesiske CSI 300-indeksen som er ned 3,2 prosent. Lyspunktet er den japanske Nikkei 225-indeksen som har gått opp 1,0 prosent. I London, Paris og Frankfurt faller børsene 0,3-0,5 prosent.

