DNB Markets: – Slikt svekker bitcoins egenskaper

Mandag steg bitcoin kraftig på spekulasjoner om at Amazon.com vil involvere seg i kryptomarkedene. DNB Markets skriver i en oppdatering at spekulasjonene førte til en avvikling av short-posisjoner, noe som drev bitcoinkursen opp.

Kursen steg fra rundt 34.500 dollar pr. bitcoin til 40.000 dollar, før den falt tilbake. Tirsdag ettermiddag omsettes bitcoin for 38.488 dollar mens kursen var under 30.000 dollar for en uke siden.

Spekulasjon

«Utviklingen de siste dagene understreker at bitcoinkursen kan være svært volatil. Slik volatilitet svekker bitcoins egenskaper som et instrument for betalinger, men kan gjøre den enda mer attraktiv for spekulasjon», skriver DNB Markets .

I tirsdagens utgave av Finansavisen meldte Arcane Crypto-analytiker Vetle Lunde at det har blitt likvidert over 750 millioner short-handler i bitcoin det seneste døgnet.