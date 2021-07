Storbank knuser estimatene for andrekvartal

Onsdag morgen la den tyske storbanken Deutsche Bank frem andrekvartalstall.

Banken fikk et årsresultat på 692 millioner euro, som er litt under resultatet på 818 millioner euro i andre kvartal 2020. Imidlertid knuser det forventningene, der CNBC skriver at analytikere estimerte et årsresultat på 328 millioner euro.

Til tross for et årsresultat over forventningene, falt nettoinntekten i investment banking-avdelingen med 11 prosent sammenliknet med andrekvartal i fjor. Dette var en viktig driver for årsresultatet i første halvdel av 2020, og det ryktes ifølge CNBC at storbanken har mistet markedsandeler i segmentet.

Slår ned på ryktene

Finansdirektør i Deutsche Bank James von Moltke er avkrefter imidlertid disse ryktene.

– I noen gjeldsmarkeder har flere av de store bankene mistet markedsandeler, og det har blitt mindre konsentrert. Vi ser altså ikke på dette som noe som kun gjelder oss, skriver han.

Videre endte omsetningen på 6.2 milliarder euro, som er litt under det banken presterte i andrekvartal 2020. Mye av grunnlaget for det uventede overskuddet var imidlertid kostnadene, som var ned syv prosent og endte på 5 milliarder euro.





– Til tross for at markedet normaliserer seg etter forventningene, opplevde vi en overraskende høy omsetningene i alle kjerneelementer av forretningen vår. Vi fortsetter å være optimistiske for resten av 2021 og neste år, og tror veksten vår vil fortsette, avslutter Moltke.