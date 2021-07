Finansavisen har blant annet disse sakene fredag 30. juli:

Investtech har på to år tjent 75 millioner kroner på teknisk aksjeanalyse. Finansprofessor Thore Johnsen ved NHH mener imidlertid slike analyser er verdiløse.

Han peker på at meravkastningen mest sannsynlig er et resultat av at Investtechs abonnenter selv presser opp prisen etter at anbefalingene offentliggjøres.

Geir Linløkken, forsknings- og analysesjef i Investtech, er ikke enig. Han inviterer nå NHH-professoren til en gjennomgang av deres forskning og resultater.

Isklar brant av 300 millioner kroner og gikk konkurs. Syv år senere, og etter Johannes Høsflot Klæbos mange TV-slurker, tjener seriegründer Remi Goulignac endelig penger.

I fjor endte Isklar opp med et overskudd på 300.000 kroner.

Goulignac har imidlertid en del å hente inn. Siden han kjøpte konkursboet i 2012 har Isklar gått med 36 millioner i underskudd.

Boligmeglerne rapporterer om rekordsalg av dyrere boliger hittil i år.

Privatmegleren har solgt 331 boliger til over 15 millioner kroner, mot 197 i fjor. Privatmegleren-sjef Grethe Meier tror særlig tre faktorer ligger bak.

Den ene er corona i kombinasjon med den lave renten og lavt forbruk, og at folk har spart mye penger. Den andre er frykten for regjeringsskifte med gjeninnføring av arveavgift. Den tredje er en tro blant kjøperne på at økonomien - og dermed boligmarkedet - skal opp.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om sommerens stygge overraskelser.

Equinor kom med kjemperesultat for andre kvartal. Det første dødsfallet med bruk av elsparkesykkel er kommet. På sjøen er det rekordmange utrykninger og hjelpeaksjoner. Overrasket? Ikke vi, i hvert fall.

Nationen forteller at de “frykter kroken på døra for bringebærbønder”. Overrasket? Ikke vi. Bøndene klager uansett, skriver Hegnar.

