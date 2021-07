Kalera fullfører installering av nye komponenter etter strømtrøbbel

Salatselskapet Kalera melder i en børsoppdatering fredag at det har installert nye elektroniske komponenter ved deres anlegg i Atlanta, etter at flere vekstlys ved selskapets anlegg i Atlanta i juni begynte å skru seg av.

Selskapet melder at de nye komponentene fungerer som de skal uten avbrudd, og at det også skal installeres slike ved selskapets anlegg i Houston.

I tillegg skriver selskapet at det denne høsten skal starte levering av grønnsaker til over 400 Kroger-butikker fra deres Atlanta- og Houston-anlegg. Kalera leverer fra før til over 440 Publix-butikker i Florida fra anlegget i Orlando.