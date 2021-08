Twitter-gründer punger ut 255 mrd. for Klarna-konkurrent

Twitter-gründer Jack Dorseys betalingsselskap Square har inngått avtale om å kjøpe australske Afterpay for 29 milliarder dollar, et beløp tilsvarende 255 milliarder norske kroner.

Oppkjøpet er den største i australsk historie, og understreker hvordan økt netthandel under pandemien har skjerpet appetitten for betalingsløsninger som opererer på kjøp-nå-betal-senere-basis. Data fra Adobe Analytics tilsier at bruken av nettfaktureringstjenester som Afterpay har tredoblet seg sammenlignet med før pandemien, skriver Financial Times.

Svenske Klarna er også en stor aktør i markedet for faktureringsløsninger og er en av Afterpays største konkurrenter. Hittil i år har selskapet hentet 1,3 milliarder euro, 13,6 milliarder kroner, i investert kapital. Ifølge Reuters verdsettes selskapet til 46 milliarder dollar, over 400 milliarder kroner. Selskapet har 90 millioner aktive kunder, med over 2 millioner transaksjoner daglig.

Afterpay er hakket mindre enn söta bror, men er i sterk vekst i både USA og Europa. Selskapet har 16,2 millioner aktive kunder og brukes av over 100.000 forhandlere i Oceania og Nord-America, samt i England, Frankrike, Italia og Spania der selskapet er kjent som Clearpay. Ved børsslutt i Australia mandag var selskapet verdsatt til 24,6 milliarder dollar, 216 milliarder kroner.

Square leverer betalingsløsninger til små- og mellomstore bedrifter, og verdsettes på børs til godt over 100 milliarder dollar. I tillegg er Square leverandør av appen Cash App, som lar mobilbrukere overføre penger til hverandre, likt som norske Vipps. Toppsjef og grunnlegger Jack Dorsey er kanskje mest kjent som gründer og toppsjef i SoMe-plattformen Twitter.

– Square og Afterpay har et felles mål. Vi har bygget bedriften vår med den hensikten å gjøre finansielle betalingsløsninger mer rettferdige, tilgjengelige og inkluderende, og Afterpay har et pålitelig omdømme i tråd med disse prinsippene, sa Dorsey i en pressemelding om oppkjøpet.