Den australske sentralbanken med renteavgjørelse

TDN Direkt melder om at den australske styringsrenten holdes uendret på 0,1 prosent, mens målet om å holde den treårige statsobligasjonen på 0,1 prosent oprettholdes.

Den australske sentralbanken RBA bemerker at oppgangen i landets økonomi har vært kraftigere enn forventet. Videre rapporteres det om at RBA vil kjøpe statsobligasjoner for fem milliarder australske dollar i uken fram til begynnelsen av september.

Usikkerhet

Samtidig utrykker sentralbanken bekymring for utviklingen av coronaviruset, til tross for at en relativt stor andel av befolkningen er vaksinert.

– Nylige virusutbrudd har imidlertid forstyrret oppgangen og BNP forventes å falle i løpet av tredje kvartal. Erfaringen så langt har likevel vært at når utbruddet er brakt under kontroll, har økonomien kommet raskt tilbake, skriver TDN.