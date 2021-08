Øystein Stray Spetalen går hardt ut mot Witzøe-kritikk

Milliardæren Gustav Witzøe advarte torsdag om at formuesskatten kan tvinge norske oppdrettsbedrifter til å flagge ut, noe som har skapt stor debatt.

I et lengre Facebook-innlegg gikk for eksempel Oda-gründer (tidligere Kolonial.no) Karl Munthe-Kaas hardt ut mot SalMar-gründer Gustav Witzøe, der han skrev at det er «uetisk å true med utflytting», og mener formuesskatten er en del av en samfunnskontrakt SalMar-eieren signerte idet han startet virksomhet i Norge.

Også Andreas Thorsheim, gründeren bak solcelle-selskapet Otovo, gikk ut mot Witzøe, og kalte det «smakløst».

Hull i skattesystemet

Nå går investor Øystein Stray Spetalen hardt ut mot kritikken av Witzøe.

– Det er lett for Munthe-Kaas og Thorsheim å kritisere Witzøes uttalelser om formuesskatten, sa Spetalen til Dagens Næringsliv tirsdag.

– Begge utnytter selv hull i skattesystemet som gjør at de begge «sleiper» seg unna millioner i formuesskatt. De to er store i kjeften, men betaler ikke formuesskatt etter de reglene som gjelder for Witzøe.

Argumentasjonen går ut på at aksjonærer i børsnoterte Salmar må betale høyere formuesskatt på aksjene enn investorer som eier aksjer i et selskap som enten ikke er børsnotert, eller er notert på Euronext Growth. Munthe-Kaas' Oda er ikke børsnotert, og Thorsheims Otovo omsettes på Growth.

– De burde heller slutte å utnytte skattehullet og betale de ekstra millionene om de mener Witzøe er uetisk, sier Spetalen til DN.

Skulle gjerne betalt skatt

Munthe Kaas har imidlertid uttalt til Finansavisen at han gjerne skulle betalt mer skatt:

– Nå slår skatten urettferdig i min favør. Jeg har lyst til å betale formuesskatt, og vil forhåpentligvis gjøre det i fremtiden, sier Munthe-Kaas som svar til om han mener en formueskatt ville vært rettferdig.

Hadde Oda vært notert på Oslo Børs, ville Munthe-Kaas trolig betalt rundt 3,9 millioner kroner i årlig formuesskatt basert på dagens verdsettelse. I regnestykket er aksjerabatten på 35 prosent hensyntatt, mens tilsvarende rabatt foreslås å øke til 45 prosent i statsbudsjettet for 2021.

Andreas Thorsheim i Otovo kommenterer at han betaler formueskatt, og sannsynligvis kommer til å betale mer:

– Jeg betaler formuesskatt og har forestillingsevne til å se at jeg kommer til å betale mer, og så har jeg den meningen at flere milliardærer burde betale mer formuesskatt, og at de ikke bør true med å flagge ut om de ikke får viljen sin, sier Thorsheim.