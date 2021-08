ConocoPhillips knuser forventningene

Det amerikanske oljeselskapet ConocoPhillips rapporterte i dag et resultat i andre kvartal 2021 på 2,1 milliarder dollar, eller 1,55 dollar per aksje, sammenlignet med et resultat i andre kvartal 2020 på 0,3 milliarder dollar, eller 0,24 dollar per aksje.

Resultatet var over dobbelt så stort som resultatet fra første kvartal 2021 på 1 milliard dollar, og slo dermed analytikernes estimater.

Både pris og mengde økte

Drivstoffbehovet har kommet seg et godt stykke tilbake igjen fra å ha falt sterkt i pandemiåret, noe som har økt råoljeprisene globalt til over 70 dollar. Dette har bidratt sterkt til inntjeningen til olje- og gassprodusenter som ConocoPhillips.

I tillegg økte selskapets produksjon utenfor Libya med 4 prosent i andre kvartal fra det første, mens prisene på olje og gass steg 10,3 prosent. Aksjen gikk opp rundt 2 prosent i dag etter nyhetene, og er så langt opp over 42 prosent i år.