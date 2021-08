– Kryptovaluta er nesten synonymt med svindel og bedrageri

Sjefen for amerikanske Securities and Exchange Commission, som har ansvar for tilsyn av verdipapirhandel i USA, stiller seg i et intervju med CNN svært negativt til kryptovaluta. – Det er nesten synonymt med svindel og bedrageri, skriver han.

Videre mener han at kryptovaluta kan regnes som en form for verdipapir, noe som gjør det aktuelt å følge med på for SEC. Det uoversiktlige regulatoriske rammeverket for krypto har vært et tema for flere rettsaker og etterforskninger de siste årene, og hvilken jurisdiksjon det skal falle under er fortsatt uklart.

GARY GENSLER Sjef for amerikanske Securities and Exchange Commission

Utdannet ved handelshøyskolen Wharton

Har tidligere jobbet 18 år i Goldman Sachs

Er ved siden av jobben i SEC proffesor ved MIT (Massachusetts Institute Of Technology).

Risiko

Ifølge Gensler er det ikke mulig for kryptoinvestorer å gjøre gode risikovurderinger av investering i kryptovaluta, da det ikke er god nok informasjon tilgjengelig.

– Hvis du ønsker å investere i digitale, knappe og spekulative verdipapirer, så er det helt greit. Akkurat nå ser vi bare ikke nok investorbeskyttelse, og kryptomarkedet er som den ville vesten, skriver han.





Kryptomarkedet har en samlet verdi på 1.6 billioner dollar, noe som gjør det relativt lite sammenliknet med det amerikanske aksjemarkedet. Samtidig mener Gensler at dette ikke er noe argument for at det ikke trenger å reguleres. Han frykter at hvis ingen tar stilling til problemet, vil det få katastrofale konsekvenser for mange mennesker.

Stablecoins

Et aspekt av kryptovaluta som SEC-sjefen har et spesielt negativt syn på er såkalte «stablecoins». En stablecoin er knyttet opp mot et annet mer stabilt aktivum, eksempelvis gull eller amerikanske dollar. Hensikten med dette er å gjøre kryptovalutaen mindre volatil, slik at den kan brukes som et betalingsmiddel.

I juli ble 75 prosent av kryptovalutahandel gjort mellom stablecoins og andre digitale valutaer, isteden for vanlig valuta som for eksempel dollar. Ifølge Gensler kan dette tyde på at kryptoinvestorer bruker stablecoins til å sette det tradisjonelle banksystemet til side for å unngå anti-hvitvaskingsregler og skatt.