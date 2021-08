Norges Bank: – Høy sannsynlighet for renteheving i september

TDN Direkt skriver at boligprisene i Norge falt i gjennomsnitt med 0,2 prosent i juli, men at til tross for dette er det sannsynlig med en renteheving i september.

Boligprisene steg i både mai og juni, men trenden snudde i juli. Eiendom-Norge direktør Henning Lauridsen forklarer dette med at aktørene nå priser inn en renteheving fra Norges bank.

– Slik jeg ser boligmarkedet nå er det sunt, og det ligner prepandemiske nivåer, skriver Lauridsen til TDN, og påpeker videre at han tror boligmarkedet sannsynligvis har nådd toppen i år.

DNB Markets

DNB Markets mener også det er sannsynlig av vi vil oppleve en renteheving i september. I en kommentar skriver meglerhuset at til tross for at boligprisveksten kom lavere inn en Norges Banks forventninger, vil det ikke påvirke sannsynligheten for en renteheving i september, ettersom det overordnede makroøkonomiske bildet taler for renteheving.