Oljefondet har tapt over 115 mill. på gamblingaksje på en time

Torsdag formiddag ble det annonsert at Penn National Gaming har kjøpt opp Score Media and Gaming Inc (theScore). Penn National Gaming er i utgangspunktet storkunde og langsiktig partner til den den svenske sportsbookleverandøren Kambi.

Oppkjøpet innebærer at Penn National Gaming kjøper sin egen sportsbook som ennå ikke er fullutviklet. Det vekte sterke reaksjoner, blant annet blant en rekke småaksjonærer på Twitter.

Oljefondet er storaksjonær i svenske Kambi. Ved utgangen av juni var Norges Bank femte største aksjonær med 935.726 aksjer som tilsvarer 3,03 prosent av selskapets aksjer, i følge Kambi sine nettsider.

Etter nyheten om Penn National Gaming sitt oppkjøp, ble handelen stanset i Kambi på First North Growth Market på Nasdaq Stockholm. Handelen var stanset i over en time før kursen kollapset over 35 prosent.

I skrivende stund har Kambi-aksjene til Oljefondet tapt seg i overkant av 115 millioner norske kroner.

Administrerende direktør i Kambi, Kristian Nylén svarte på oppkjøpet. Han gratulerte selskapet med oppkjøpet og uttaler at han ser frem til å fortsette å jobbe med Penn for å støtte deres sportsbook-vekst. Imidlertid uttrykte han misnøye over oppkjøpet.

– Jeg vil gratulere Penn National Gaming for oppkjøpet av theScore. Samtidig er jeg sterkt uenig med Penn National Gaming's langsiktige syn på vertikal integrasjon. Enheten de har kjøpt opp har enda ikke utviklet en proprietær sportsbook, og er helt sikkert ikke en sportsbook som har like høy standard som vi tilbyr.

Forrige torsdag tapte Oljefondet seg over 170 millioner kroner i papirverdier etter at grunnleggeren av lastebilprodusenten Nikola ble tiltalt for bedrageri.