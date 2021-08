DNB Markets: – Dette er dagens viktigste begivenhet

Analytiker Knut A. Magnussen skriver innledningsvis at gårsdagens rentemøte i Bank of England ikke resulterte noen endringer i pengepolitikken. Samtidig utrykte sentralbanken en ny guiding for renteutvikling. Det virker nå som at renten skal oppjusteres på sikt, for å dempe inflasjonen som for øyeblikket er langt over inflasjonsmålet.

I en rapport utarbeidet av Bank of England viser nye estimater videre at inflasjonen kan stige til fire prosent mot slutten av året. Dette kan videre være en indikator på at den engelske styringsrenten skal opp.





Videre poengterer Magnussen at vi blir nødt til å se en særdeles kraftig renteoppgang før den engelske sentralbanken begynner å redusere sin beholdning av verdipapirer. Fred til årsskifte skal beholdningen øke mot målet på 895 milliarder pund.

Aksjer

Gårsdagen var en god børsdag på internasjonale markeder, der de tre amerikanske hovedindeksene stengte i grønt.

Magnussen påpeker at den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten er dagens viktigste begivenhet for børsene. Det ventes en oppgang i sysselsettingen på 870.000 fra juni til juli, men det er viktig å merke seg at estimatet har blitt nedjustert i løpet av uken. Det ventes også en nedgang i arbeidsledigheten, som ifølge estimater vil gå fra 5,9 prosent til 5,7 prosent.