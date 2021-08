Nytt hopp for bitcoin

Kursen på bitcoin stiger lørdag formiddag 7,7 prosent til drøye 43.710 dollar.

På det meste har bitcoin i dag vært omsatt for 43.920 dollar, det høyeste nivået siden 17. mai.

Viktig nivå

Chief Technical Analyst for Token Metrics, William Noble, sa fredag til Forbes at 43.700 er et viktig motstandsnivå for bitcoin.

– Hvis bitcoin beveger seg over det nivået, og vellykket tester det igjen, kan trenden akselerere, sier han.

– 49.000 dollar kan være neste stopp, og jeg vil ikke utelukke at kursen beveger seg tilbake mot høyden på 64.000 dollar, fortsetter Noble.

Grunnlegger og managing partner i Fairlead Strategies, Katie Stockton, mener ifølge Forbes at et definert gjennombrudd vil kreve flere påfølgende dager med en sluttkurs på over 42.465 dollar. Skulle kursen fortsette å stige, mener hun neste motstandsnivå er på 51.000 dollar.

Bitcoins all-time high ble satt 14. april i år på over 64.700 dollar.

Vil regulere krypto

Leder for det amerikanske finanstilsynet, Gary Gensler, uttalte tidligere denne uken at han ønsker at Kongressen skal gi tilsynet en bredere jurisdiksjon til å overvåke og regulere kryptobørser.

– Selv om jeg forholder meg nøytral til teknologien – til og med fascinert – da jeg brukte tre år på å dykke dypt inn i den. Jeg forholder meg imidlertid ikke nøytral til investorbeskyttelse. Hvis noen ønsker å spekulere, så er det deres valg. Vi har likevel et ansvar som nasjon om å beskytte de investorene mot svindel, sa SEC-sjefen.

Det uregulerte kryptomarkedet er anslått å være verdt 1,6 billioner dollar – tilsvarende mer enn 14.000 milliarder kroner.