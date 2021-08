Tosifret vekst for Warren Buffetts investeringsselskap

Berkshire Hathaways driftsinntekter fortsatte å stige i andre kvartal, og oppsvinget kan i stor grad tilskrives positive effekter fra den globale gjenåpningen. Konglomeratet endte med et driftsresultat på 6,69 milliarder dollar, cirka 59,5 milliarder kroner, fra april til juni.

Det tilsvarer en oppgang på 21 prosent fra fjorårets driftsresultat i andre kvartal på 5,51 milliarder dollar.

For årets seks første måneder endte driftsresultatet på 13,7 milliarder dollar, en økning på 20,2 prosent sammenlignet med fjorårets 11,4 milliarder dollar. Den totale inntjeningen i andre kvartal økte med 6,8 prosent år-over-år, til 28 milliarder dollar, sammenlignet med samme periode i 2020.

Berkshire Hathaway Styreleder, adm. direktør og storeier (30,71 prosent) er milliardæren Warren Buffett.

Hovedkvarter i Omaha, Nebraska.

Driftsinntekter på 245,5 milliarder dollar i 2020, en nedgang på 3,58 prosent fra 2019.

Store eierandeler i kjente selskaper som Kraft Heinz Company (26,7%), American Express (18,8%), The Coca-Cola Company (9,32%), Bank of America (11,9%) og Apple (6,3%).

Berkshire Hathaway hadde også en kontantbeholdning på 144,1 milliarder dollar ved utgangen av kvartalet, som er nær rekordnivå, til tross for selskapets omfattende tilbakekjøpsprogram.

Styreleder og adm. direktør Warren Buffett fortsatte nemlig å kjøpe tilbake Berkshire-aksjer, fremfor å gjøre betydelige oppkjøp. Selskapet kjøpte tilbake egne aksjer for 6 milliarder dollar i løpet av kvartalet, og har kjøpt tilbake aksjer for 12,6 milliarder dollar så langt i år. I 2020 kjøpte Berkshire egne aksjer for 24,7 milliarder dollar.

Usikre på normalisering

Til tross for at resultatene så langt i år er langt bedre enn i fjor er investeringsselskapet usikre på om resultatene vil nå gamle høyder fremover.

«Covid-19 påvirket nesten hele virksomheten i 2020, spesielt i andre kvartal, selv om effektene varierte betydelig. Omfanget av effektene på lengre sikt kan ikke estimeres nøyaktig på nåværende tidspunkt», skriver Berkshire i kvartalsrapporten.

På høyden av pandemien i fjor falt driftsinntektene 10 prosent andre kvartal, før det raste med ytterligere 30 prosent i tredje kvartal.