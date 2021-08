– Største boblen i min karriere

Richard Bernstein, som har tilbragt flere tiår på Wall Street, mener at markedet er nær stupet. Han ber investorer styre unna alt fra bitcoin og Reddit-aksjer til langrenter, skriver CNBC.

– Vi er nå inne i den største boblen i løpet av min karriere, sier Bernstein til CNBC.

Advarselen betyr at størrelsen på boblen er større enn dotcom-boblen og finanskrisen i 2008.

– Boblens kryptonitt

Bernstein argumenterer for at den amerikanske sentralbanken har forvrengt markedet på lang sikt.

– Alle som er ute der med langsiktige investeringer må være overbevist om at langrentene ikke kommer til å gå opp, fordi det er boblens kryptonitt, fortsetter Bernstein.



På spørsmål om når boblen sprekker, har stjerneinvestoren et enkelt svar:

– Ingen vet.

Anbefaler råvarer og energi

For å forberede seg på når boblen sprekker, bør investorer diversifisere seg til grupper som har priskraft i et høyinflasjonsmiljø, mener Bernstein.

– Det leder til råvarer, mineraler og energi. Jeg synes det er veldig interessant at energi har vært et bullmarked de siste 6-12 månedene, når alle sier det ikke er bærekraftig. Bitcoin har vært i et stort bearmarked, og alle venter på at det skal slå tilbake, poengterer investoren, som har ledet strategiavdelingen i Merril Lynch.