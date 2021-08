Finansavisen har blant annet disse sakene torsdag 12. august:

Markedet for næringseiendom har absolutt ikke tatt ferie i sommer. Siden mai har Pangea Property Partners registrert transaksjoner for svimlende 51,4 milliarder kroner.

Tilsvarende tall for denne perioden i rekordåret 2015 var 36 milliarder, fordelt på 49 transaksjoner.

I år har det vært mer enn dobbelt så mange transaksjoner – nærmere bestemt 113.

Clarksons Platou-analytiker Turner Holm varsler kostnadsbombe for selskapene i flytende havvind.

Han viser til den økende stålprisen, som har skutt i været siden starten av fjoråret.

De massive konstruksjonene som brukes i fundamentet på flytende havvindmøller krever store mengder stål. Prisøkningen betyr dermed ekstra bryderi for selskaper som Kjell Inge Røkkes Aker Offshore Wind.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet venter et stramt oljemarked, og tror oljeaksjer har mer å gå på.

Med en “break even”-pris på 30 dollar fatet får oljeselskapene enorme kontantstrømmer, og redusert leteaktivitet innebærer at pengene i hovedsak utbetales til aksjonærene, sier han.

Johannesens favoritter er Equinor og amerikanske ExxonMobil, som dessuten tjener rått på høye gasspriser og satser tungt på fornybar energi.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at vi vel bare må innse at det nå er 100 prosent sikkert at Erna Solberg og regjeringspartiene blir valgets tapere.

Erna jobber hardt og mye, men hun virker resignert. Jonas Gahr Støre er frekkere, mer aggressiv og pågående. Likevel er 23,5 prosent et katastroferesultat for Ap, historisk sett.

Gahr Støres joker er at partiet Rødt har en oppslutning på 7,5 prosent, som ville gitt 14 mandater på Stortinget. 14 Bjørnar Moxnes-er. Det er nesten ikke til å tro, skriver Hegnar.

Finanskalender

Resultat pr. 2. kv.:

Okeanis Eco Tankers: Kl. 06.45, webcast/tlf kl. 14.30

Hexagon Composites: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Instabank: Kl. 07.00, hos SR-Bank kl. 10.30, Teams kl. 13.00

Komplett Bank: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 08.30