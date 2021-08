Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser torsdag at det i juli ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 6.624 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 1.744 milliarder kroner, etter et oppsving på nesten 45 milliarder kroner i løpet av måneden og nesten 252 milliarder kroner siden inngangen til året. 105 milliarder av denne økningen er nettotegning.

Litt aksjer, litt renter

Aksjefond opplevde i juli en nettotegning på 3.296 millioner kroner, mens rentefond ble nettotegnet for 2.776 millioner kroner.

Blant rentefondene ble pengemarkedsfond og «andre rentefond» nettotegnet for henholdsvis 3.986 og 1.731 millioner kroner, mens obligasjonsfond ble nettoinnløst for 2.941 millioner kroner.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond ble nettotegnet for 776 millioner kroner, mens «andre fond/hedgefond» ble nettoinnløst for 224 millioner kroner.

Proffene solgte

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 4.896 millioner kroner i juli. Gjennom «pensjonsmidler med fondsvalg» nettotegnet norske personkunder for 874 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Til slutt innløste norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 565 millioner kroner i juli, mens utenlandske kunder tegnet for netto 1.419 millioner kroner.

Småsparere kjøpte aksjer

Ser vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 3.333 millioner kroner i juli.

Fondssparerne har nå nettotegnet aksjefond hver eneste måned siden mars i fjor. Så langt i år utgjør denne nettotegningen 22,5 milliarder kroner. Personkundenes totale forvaltningskapital i aksjefond har i år økt med nesten 60 milliarder til over 250 milliarder kroner.

For pensjonsmidler ble fasiten for personkundene en nettotegning på 496 millioner kroner.

Norske institusjoner nettoinnløste aksjefond for 1.508 millioner kroner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 975 millioner kroner.

Mer pensjon i renter

Ser vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), tegnet norske personkunder for netto 1.069 millioner kroner i juli.

Via pensjonsmidler tegnet netto norske personkunder for 327 millioner kroner.

Til slutt tegnet norske institusjoner rentefond for netto 966 millioner, mens utenlandske kunder nettotegnet rentefond for 414 millioner kroner.