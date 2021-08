Analytiker spår oppgang på Oslo Børs fra start

Av førhandelen til IG Trading går det mot en svak oppgang på 0,1 prosent fra start på Oslo Børs. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,4] prosent.

Olje

Oljeprisen faller fredag morgen og brent-oljen er ned 0,93 prosent til 70,50 dollar. WTI-oljen synker 1,05 prosent til 70,56 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 71,31 dollar ved stengetid på Oslo Børs torsdag.

Nedgangen i oljeprisen kommer i kjølvannet av at Det amerikanske energibyrået (EIA) advarte om at etterspørselsveksten for råolje og tilknyttede produkter har svekket seg kraftig, siden myndigheter globalt har gjeninnført restriksjoner for å takle virusspredningen.

Oljekartellet Opec har på sin side valgt å holde prognosene for etterspørselen uendret i 2021 og 2022, som står i skarp kontrast til EIAs valg.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,01 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,26 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,55 prosent, Hang Seng i Hongkong er også ned 1,07 prosent. Det samme er Kospi i Sør-Korea – ned 1,39 prosent.

Sensex i India klatrer 0,69 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,54 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,68 prosent.

Wall Street

På makrofronten tikker det inn tall for importprisene for juli og den foreløpige Michiganindeksen for august fredag ettermiddag norsk tid.