Sjefstrateg: – Det vil gi en boost

Aksjer fortsatte denne uken opp i tråd med trenden. Godt støttet av at selskapene verden over leverer overraskende god inntjening, skriver sjefstrateg i Nordea, Erik Bruce, i en rapport.

Han påpeker at resultatene nok en gang kom inn langt over analytikernes anslag.

«I USA var inntjeningen i andre kvartal nesten dobbelt så stor som i samme kvartal fjor, mens den er opp med to tredjedeler i Europa og EM», skriver Bruce.

Infrastrukturpakke

Sjefstrategen påpeker at den økonomiske veksten vil avta fremover, men mener alt tyder på at den blir solid nok til å sikre fortsatt økt omsetningsvolum og muligheter for økte marginer.

«Gode nyheter om utsiktene for fortsatt sterk finanspolitisk støtte til økonomien i USA ble nok også godt mottatt i aksjemarkedet», påpeker han.

Senatet vedtok denne uka en «bipartisan» infrastrukturpakke med ny pengebruk på om lag 500 milliarder dollar, tilsvarende 2 prosent av et års BNP.

«Pengene vil brukes over mange år så den årlige effekten på den samlede økonomien er relativt beskjeden selv om den for berørte næringer vil kunne bety mye. Pakken skal gjennom Representantenes Hus, men kommer antagelig igjennom», skriver Bruce.

«Det vil gi en boost til veksten i årene som kommer selv om en nok må regne med noe høyere skatter», fortsetter han.