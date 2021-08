Erik Must håvet inn nær 2 milliarder i fjor

Must Holding, som investor Erik Must kontrollerer sammen med sine to barn Erik Christian og Trine Must, hadde i fjor sitt beste år noensinne.

Ifølge DN endte resultatet før skatt på 1.980,6 millioner kroner. Det er en oppgang på over 230 prosent sammenlignet med resultatet på 588,3 millioner kroner i 2019.

– 2020 var et godt år, men det gode resultatet skyldes hovedsakelig urealiserte kursgevinster på selskapets børsnoterte aksjer. De unoterte aksjene er bokført til kostpris eller nedskrevet verdi, sier Must til avisen.

Store verdier

Størst verdier har Must plassert i Arendals Fossekompani og Gyldendal, med henholdsvis 4,5 og nær 1,2 milliarder kroner. I tillegg har selskapet betydelige aksjeposter i blant annet Borregaard, Elkem, Kongsberg Gruppen og Polaris Media.

I midten av juli kunne Finansavisen melde at Must har støvsugd markedet for Elkem-aksjer, etter at han siden februar hadde kjøpt aksjer i industriselskapet for rundt 184 millioner kroner.

Før Must begynte hamstringen av Elkem-aksjer var han nummer 11 på aksjonærlisten med 3,8 millioner aksjer, mens hans totale eksponering i juli var oppe i 10 millioner. Den siste måneden har Must sikret seg ytterligere et par millioner aksjer, og er nå tredje største eier i Elkem.

Langsiktig

Mest kjent er Erik Must som grunnleggeren av meglerhuset Fondsfinans sammen med Kjell Christian Ulrichsen, og duoen har fått mye av æren for utviklingen av det norske kapitalmarkedet på 80- og 90-tallet.

Fortjenesten fra meglervirksomheten ble pløyd inn i aksjemarkedet, hvor investoren er kjent for å være en svært langsiktig eier. Kapital anslo at Must i 2020 hadde en formue på 7,5 milliarder kroner.