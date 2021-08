Resultatløft for Axactor

Inkassoselskapet Axactor, hvor John Fredriksen er største eier, fikk et resultat før skatt på 8 millioner euro i årets andre kvartal. Det er en betydelig bedring fra tilsvarende kvartal i fjor, da selskapet fikk et underskudd før skatt på 47 millioner euro.

– Selv om andre kvartal i fjor kanskje ikke er det beste sammenligningsgrunnlaget på grunn av den ekstraordinære situasjonen forårsaket av det globale Covid-19-utbruddet, har vi forbedret ytelsen betydelig i forhold til forrige kvartal. Alt i alt tar andre kvartal oss et skritt nærmere vårt økonomiske hovedmål om å levere en attraktiv avkastning på egenkapitalen for aksjonærene, sier Johnny Tsolis, administrerende direktør i Axactor i børsmeldingen.

EBITDA ble 22 millioner euro i kvartalet, mot minus 30 millioner euro i tilsvarende kvartal i fjor. Cash-EBITDA ender på 66 millioner euro i kvartalet, mot 44 millioner euro i tilsvarende kvartal i fjor. Brutto omsetning ble 95 millioner euro i kvartalet, mot 71 millioner euro i tilsvarende kvartal i fjor. I andre kvartal endte egenkapitalavkastningen på 7 prosent.

Pandemien har gjort markedsforholdene for inkassoselskapene utfordrende, og samtidig har investeringene i misligholdte porteføljer vært betydelig lavere enn normalt. I løpet av andre kvartal kjøpte Axactor misligholdte porteføljer for 12 millioner euro. Det er noe lavere enn porteføljekjøpene i første kvartal, da Axactor kjøpte misligholde porteføljer for 16 millioner euro. Axactor opplyser i rapporten at det venter å kjøpe porteføljer for om lag 200 millioner euro i løpet av 2021.

Axactor (EUR mill.) 2. kv./21 2. kv./20 Brutto omsetning 95,2 70,8 Totale inntekter 65,9 28,7 EBITDA 22,2 -30,0 Resultat før skatt 8,0 -46,9