Buffett stokker om porteføljen

Det er mange investorer som følger nøye med når Warren Buffett snakker på grunn av han bemerkelsesverdig vellykkede merittliste. Derfor er det med stor spenning mange investorer følger med på Berkshire Hathaways kvartalsvise oppdateringer.

Selger i legemidler

Med en pandemi som begynner å gå mot slutten har Berkshire Hathaway solgt aksjer i fire forskjellige legemiddelselskaper. Blant annet ble samtlige aksjer som selskapet hadde i Biogen solgt. I tillegg solgte «Orakelet fra Omaha» aksjer i Merck, Abbvie og Bristol-Myers Squibb. Samtidig som at Berkshire solgte aksjer i Merck i andre kvartal, kjøpte de 1,6 millioner aksjer i datterselskapet Organon, skriver MarketWatch.

En annen aktør som ble dumpet av aksjenestoren var malingprodusenten Axalta Coating Systems. Berkshire solgte samtlige aksjer, nesten 14 millioner, i løpet av andre kvartal.

Berkshire reduserte også andelen sin i bilkjempen General Motors med 7 millioner aksjer, og sitter igjen pr. dags dato med 60 millioner aksjer igjen. I tillegg har de slanket aksjebeholdningen sin i oljegiganten Chebron, servicefirma Marsh & McLennan, banken US Bancorp og medieselskapet Liberty Global.

Kjøper i dagligvarekjempe

Men det er ikke bare salg Berkshire Hathaway har foretatt seg i andre kvartal. De kan også vise til å ha kjøpt nesten 11 millioner aksjer i dagligvaregiganten Kroger. Etter å ha kjøpt aksjer i Kroger jevnlig de seneste kvartalene, sitter Berkshire nå på 61,8 millioner aksjer i dagligvarekjempen, melder MarketWatch.

Kroger er den største dagligvarekjeden i USA målt etter omsetning, og neste største detaljhandelen – bare bak Walmart. I 2020 hadde kjeden en omsetning på 122,3 milliarder dollar.

Bare over 1 mrd. for Buffett

Det er litt usikkert hvilke Berkshire-handler Buffett står bak og hvilke som de andre investeringsforvalterne i selskapet gjør. Milliardæren håndterer hvert fall de største investeringene i Berkshires portefølje, som Coca-Cola, Apple og Bank of America. Mens investeringer på under 1 milliard dollar, har han tidligere sagt at sannsynligvis vil være arbeidet til en av de to andre forvalterne i selskapet.

Blant de store selskapene i porteføljen til Berkshire har det ikke vært noen store endringer i løpet av andre kvartal.

I tillegg til å investere i aksjer eier Berkshire mer enn 90 selskaper direkte, inkludert BNSF-jernbane, Geico-forsikring og flere store selskaper som driver med alt fra møbler til undertøy og sjokolade.