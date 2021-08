– Kinesiske aksjer er ikke verdt bryet

For et av verdens største hedgefond er kinesiske aksjer notert i USA ikke verdt risikoen lenger. Det sier Paul Marshall, en av grunnleggerne av hedgefondet Marshall Wace som forvalter omkring 59 milliarder dollar.

Ifølge Marshall har kinesiske myndigheters angrep på både teknologi- og utdanningssektoren skremt bort investorer, til tross for Kinas forsøk på å begrense skaden. Dette gjør at det er vesentlig mer sannsynlig at den neste store kinesiske børsnotering bare vil være i Kina, skriver Bloomberg.

Skremmer vekk investorer

– Effekten av disse ulike inngrepene, spesielt tidspunktet for kunngjøringer rundt noteringen av Didi i USA, har virket avskrekkende for mange amerikanske og internasjonale investorer, skrev Marshall i en brev som ble sendt til klienter i forrige uke.

– Man kan argumentere for at kinesiske selskaper notert i USA nå er uinvesterbare.

Advarselen fra hedgefondforvalteren kommer etter at Beijing har startet omfattende undersøkelser av Big Tech, samtidig som de kinesiske myndighetene har innført cybersikkerhetsvurderinger for utenlandske børsnoteringer og bestemt at læringsselskaper ikke kan gå i overskudd.

Dette har gjort at investorer nå er bekymret for hva som kommer.

HAR TRIMMET: George Soros og D1 Capital Partners er mindre eksponert mot kinesiske aksjer enn tidligere. Foto: Bloomberg

Ned 32 prosent i år

Papirer sendt inn til det amerikanske finanstilsynet viser også at noen av verdens mest kjente hedgefond, som George Soros' D1 Capital Partners, allerede hadde begynt å selge seg ned i kinesiske verdipapirer før de seneste angrepene fra myndighetene. Dette har gjort at de hvert fall delvis har unngått nedturen som har vært i kinesiske selskaper den seneste tiden.

Selv kuttet Marshall Wace i eksponeringen mot kinesiske selskaper som Tencent Music Entertainment, iQiyi og Baidu i andre kvartal.

Ifølge Bloomberg har det vært et smertefullt år for de som har investert i kinesiske aksjer notert i USA. Nasdaq Golden Dragon China Index, som følger 98 av Kinas største USA- børsnoterte selskaper, har falt med 32 prosent.