Østerriksk enhjørning tredobles

Østerrikske Bitpanda, en handlesplattform for kryptovaluta, drar fordel av et «comeback» i kryptomarkedet, og henter 263 millioner dollar i en ny finansieringsrunde.

Ved sist finansieringsrunde i mars oppnådde selskapet enhjørning-status, da de ble verdsatt til 1,2 milliarder dollar. Den ferske kapitalinnhentingen gjør at selskapet verdsettes til 4,1 milliarder dollar, mer en tredoblet siden mars.

Det Wien-baserte selskapet uttaler at kapitalinnhentingen var ledet av Peter Thiel, med-grunnlegger av PayPal, med Valar Venture og Alan Howard med REDO Ventures, ifølge Bloomberg.

Selskapet som tilbyr handel i kryptovaluta, derivater og råvarer har i skrivende stund tre millioner brukere og er på stø kurs mot å seksdoble brukermassen i år. Ifølge selskapet så forventer de å se en tilsvarende vekst i inntekter.

Kunder i det østerrikske selskapet kan kjøpe kryptovaluta gebyrfritt med en nedre innskuddsgrense på én euro.

Den siste kapitalinnhentingen kommer etter at kryptomarkedet har opplevd et «comeback», etter at man for noen måneder siden så fallende kurser i frykt for økende kontrollreguleringer, samt markedets miljøpåvirkning. Det totale markedet for kryptovaluta er nå verdt over 2 000 milliarder dollar.

Bitpanda så dagens lys i 2014, og det er fremdeles gründerne Christian Trummer, Paul Klanschek and Eric Demuth som er majoritetseiere i selskapet. Dette gir gründerne en samlet formue på i overkant av 2 milliarder norske kroner, ifølge Bloomberg.

Selskapet planlegger nå å ekspandere ytterligere i Europa og er allerede til stede i Barcelona, Berlin, Krakow, London, Madrid, Milan, and Paris. Tidligere i juni bevegde selskapet seg inn i b2b-market, hvor banker og fintech-selskaper nå kan handle seg i mellom.

Eric Demunt uttaler at selskapet ikke har noen planer om å børsnoteres enda, men dersom det skulle bli aktuelt så ville det skje gjennom deres egen plattform, slik som selskapene Coinbase, RobinHood og Wise tidligere har gjort.