– Krypto er 95 prosent svindel, hype, bråk og forvirring

Minneapolis' president i Federal Reserve Neel Kashkari hadde ikke mange lovord om kryptomarkedet på en samling tirsdag.

Sentralbanksjefen sa han ikke ser noen bruksområder for bitcoin, verdens største kryptovaluta, og refererte til det brede kryptomarkedet som preget av svindel og hype.

– Kryptovaluta er 95 prosent svindel, hype, bråk og forvirring, sa Kashkari på Pacific Northwest Economic Regional Annual Summit i Big Sky, Montana i går.

Til tross for at kryptovaluta har fått fotfeste blant den gjengse investor i 2021 er det fremdeles mange som ser med skråblikk på den relativt nye ressursen og anser det som spekulativt og trading med høy risiko sammenlignet med konvensjonelle markeder.

Bitcoin, ethereum og dogecoin faller i skrivende stund 0,9, 2,5 og 6,1 prosent.

Nedtrapping i år

Kashkari kom også med sitt syn på de pengepolitiske planene.

Han sier han ser en del slakk i det amerikanske arbeidsmarkedet og sier han trenger et par sterke arbeidsrapporter før han kan støtte en nedtrapping av Federal Reserves støttekjøp.

I dag handler sentralbanken for estimert 120 milliarder dollar i måneden.

Dersom arbeidsmarkedet samarbeider mener Kashkari det kan være hensiktsmessig å redusere støttekjøpene mot slutten av 2021.

I juli oppsto det 943.000 arbeidsplasser i USA hvilket av mange blir sett på som et tegn på at økonomien er på vei tilbake. Det til tross for at deltavarianten sprer seg som ild i tørt gress rundt om i verden.