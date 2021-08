DNB Markets anbefaler ikke lenger kjøp av Ice Group

DNB Markets nedgraderer anbefalingen på Ice Group fra kjøp til hold, samtidig som at kursmålet nedjusteres fra 22 til 17 kroner pr. aksje.

Det skriver TDN Direkt torsdag, og viser til en oppdatering fra meglerhuset.

I analysen torsdag skriver meglerhuset at selv om det fortsatt mener at telekomselskapet har et betydelig potensial, er det avhengig av flere usikre begivenheter og andre positive faktorer som virker å være reflektert i aksjekursen.

Meglerhuset kutter estimatene skarpt, spesielt i perioden 2023-2028, på grunn av de samlede virkningene av avtagende omsetningsvekst og mangelen på en forretningsplan og en balanse som vil støtte de strategiske hovedinntektskildene meglerhuset har modellert.