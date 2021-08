Buffett og analytikere: Disse ni er aksjene bør du eie

Warren Buffett er kjent for å være en prinsippfast mann, selv om det kan gjøre at han inngår veddemål mot Wall Street.

Når analytikerne og Orakelet fra Omaha er enige er det med andre ord bare å spisse ørene.

Flere forvaltere og investorer har tatt ut penger fra markedene i det siste i frykt for hva som skjer når Federal Reserve trapper ned støttekjøpene. Buffett har også tatt ut en del av potten og Berkshire Hathaway satt på rekordhøye 144 milliarder dollar i kontanter ved utgangen av juni, viste kvartalsrapporten.

Likevel er det flere aksjer Buffett fremdeles sitter på, og som analytikerne på Wall Street tror vil gå 20 prosent eller mer det neste året.

Her er de ni utvalgte.

Amazon

Berkshire Hathaway eide aksjer for 1,7 milliarder dollar i Amazon ved utgangen av juni. Analytikerne mener imidlertid netthandelsgiganten bør stige ytterligere 28,8 prosent det kommende året.

Det er imidlertid viktig å notere seg at Buffett bare har tatt en liten smakebit av Amazon – til tross for at posten er på drøye 15 milliarder kroner – den utgjør nemlig bare 0,6 prosent av porteføljen i USA.

Sammenligner du det med den største posten i porteføljen – Apple på 43,5 prosent – blir det smått. Berkshire eier rundt 5,4 prosent av Apple-aksjene tilsvarende 133,3 milliarder dollar – over 1.200 milliarder kroner.

Analytikerne tror imidlertid Apple-aksjen kun skal gå 8,7 prosent de neste 12 månedene.

General Motors – analytikerfavoritten

General Motors er Buffett-aksjen som de fleste analytikerne liker best. Gjennomsnittet av analytikerne tror nemlig at aksjen vil stige hele 42,4 prosent det neste året.

Buffett solgte imidlertid 7 millioner aksjer i GM i andre kvartal, tilsvarende 10 prosent av posten. Investeringsselskapet eier fremdeles rundt 4 prosent av den amerikanske bilgiganten.

Analytikerne liker også energiselskapet Chevron og spår aksjen opp 22 prosent.