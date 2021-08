DNB Markets: – Deltasmitte senker aktivitetsveksten

Mandag ble det offentliggjort en rekke PMI-tall, både i USA og Europa. DNB Markets understreker at resultatene fra de foreløpige PMI-undersøkelsene i USA og i Europa viste tegn til lavere vekst i aktiviteten.

I USA sank tjenesteindeksen til 55,1 etter å ha ligget på nesten 60 forrige måned mens industriindeksen gikk ned fra 63,4 til 61,2. I Storbritannia falt både indeksen for tjenesteyting og for industri. Begge lå over 59 i forrige måned falt til litt over 55 i augustmålingen. For eurosonen var utfallet lite endret fra juli til august.

Økt deltasmitte

«Det er nærliggende å knytte nedgangen i tjenesteindeksene i USA og i Storbritannia til økt deltasmitte, selv om knapphet på arbeidskraft og råvarer også kan ha bidratt negativt», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i en oppdatering fra DNB Markets.

Wall Street lot seg ikke bekymre over mandagens PMI-tall. Dow Jones gikk opp 0,6 prosent, S&P 500 klatret 0,9 prosent mens Dow Jones la på seg 1,6 prosent.

Fed

«Aksjemarkedene steg i går, på tross av de noe svake PMI-tallene. En forklaring kan være at litt svakere utsikter kan føre til at Fed drøyer sin bebudede nedtrapping av verdipapirkjøp», slår Magnussen fast.

Ifølge DNB-økonomen regnes Robert Kaplan, som er president i Dallas Fed, normalt som «hawkish», og for en stund tilbake argumenterte han for at Fed må komme i gang med nedtrappingen raskt.

«Kaplan dempet denne retorikken betydelig sist fredag, da han sa at deltaviruset kan ha mer omfattende effekt og at det må tas med i vurderingen av behovet for nedtrapping», skriver Magnussen.