I første kvartal nådde Statens pensjonsfond Norge (SPN), som forvaltes av Folketrygdfondet, en avkastning på 3,9 prosent. Det steg til 4,6 prosent i andre kvartal. Aksjeavkastningen var omtrent uendret, like over 7 prosent. Den største forskjellen er at obligasjonene, som ga negativ avkastning på 1,8 prosent i første kvartal, bidro med 0,94 prosent.

Etter første halvår er kapitalen oppe i 317 milliarder kroner, opp 25 milliarder kroner fra 2020.

Halvårsavkastningen var 8,62 prosent for hele fondet, 0,18 prosentpoeng bedre enn markedet.

– Vi har lykkes godt med aksjevalgene i kvartalet, sier adm. direktør Kjetil Houg i Folketrygdfondet.



Til sammenligning var 2020-avkastningen 8,8 prosent.

Folketrygdfondet, første halvår

2. kvartal 1. halvår SPN 4,58 8,62 Referanseindeksen 4,24 8,44 Differanse 0,34 0,18 Aksjeporteføljen 7,03 15,1 Renteporteføljen 0,94 −0,85 Prosent. Kilde: Folketrygdfondet

Overvektet i aksjer

Fondet har nå 61,3 prosent aksjer, hvorav 52,1 prosent i Norge, og 38,7 prosent i obligasjoner, hvorav 32,8 prosent i Norge. Dermed er fondet litt overvektet i aksjer i forhold til målet om 60/40-fordeling.

I halvårsrapporten gjøres et poeng av at fornybaraksjene har mistet farten, etter sterk vekst i 2020.

Fondet er tyngst investert i finansaksjer, fulgt av energi og konsumvarer.

Aktiviteten i Statens obligasjonsfond, som var blant virkemidlene for å dempe corona-nedturen, har vært lav i første halvår. Det ble ikke investert i nye lån i andre kvartal.

– Markedet for kredittobligasjoner fungerer nå godt, med god kapitaltilgang fra andre investorer, sier Houg.