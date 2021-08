Kraftig resultatløft for B2Holding

B2Holdings ferske kvartalsrapport viser et resultat før skatt på 210 millioner kroner i andre kvartal. Til sammenligning fikk B2Holding et resultat før skatt på 52 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Resultatet i andre kvartal er også en bedring fra årets første kvartal, da resultat før skatt endte på 168 millioner kroner.

Inkassoselskapets totale inntekter utgjorde 812 millioner kroner i kvartalet, mot 702 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Driftsresultatet ble 341 millioner kroner, mot 245 millioner kroner i samme kvartal året før.

Egenkapitalavkastningen ble 11,4 prosent, mot 7,7 prosent i samme kvartal i fjor, og 8,8 prosent i første kvartal i år.

Brutto innkreving endte på 1,41 milliarder kroner i andre kvartal, en oppgang på 10 prosent fra 1, 28 milliarder i andre kvartal i fjor.

I løpet av andre kvartal kjøpte B2Holding misligholdte porteføljer for 220 millioner kroner. I andre kvartal i fjor var porteføljekjøpene på 473 millioner kroner og i årets første kvartal investerte B2Holding 192 millioner kroner i nye misligholdte porteføljer. Alle investeringene i kvartalet var usikrede porteføljer, hvorav 50 prosent var i forward flow-avtaler.

Estimert gjenværende forventet inndrivelse (ERC) var 20,4 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

I rapporten skriver selskapet at transaksjonsaktiviteten i markedet for kjøp av misligholdte porteføljer fortsatt er lav, men at det observerer oppmuntrende tegn på et mer aktivt marked i andre halvdel av 2021 og inn i 2022.

B2Holding (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Totale inntekter 812 702 Driftsresultat 341 245 Resultat før skatt 210 52 Resultat etter skatt 162 34