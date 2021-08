Axactor jakter investorer

Axactor vurderer å utstede et 5-årig senior usikret obligasjonslån på inntil 300 millioner euro, går det frem av en børsmelding onsdag.

Arctic Securities, DNB Markets og Nordea er hyret inn som tilretteleggere og arrangører av en rekke investormøter fra 30. august 2021.

Etter rapporten for andre kvartal skrev vi at Axactor nå ligger som gjedda i sivet og er klare for å sluke de mest attraktive porteføljene.

Så langt i år har selskapet med John Fredriksen som største eier kjøpt porteføljer for totalt 28 millioner euro, noe som er milevis unna 2021-guidingen på 200 millioner euro.