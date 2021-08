KMC Properties punger ut over 100 millioner kroner

KMC Properties kjøper et etikettproduksjonsanlegg i Danmark for ca. 106 millioner kroner. Selgeren er det danske selskapet Limo Labels.

Eiendommen det gjelder er et produksjonsanlegg for etiketter som befinner seg like nord for København. Med dette erverver KMC Properties ytterligere 21.111 kvm bruttoareal bygninger til sin portefølje.

I en børsmelding skriver selskapet at dette oppkjøpet posisjonerer KMC Properties til å styrke seg innen en voksende og ekspansiv industri. Selskapet vil finansiere oppkjøpet gjennom en kombinasjon av banklån, kontanter og egenkapital.

«Denne transaksjonen diversifiserer vår kundeportefølje ytterligere og øker vårt WAULT (vektet gjennomsnittlig, utløpt leieperiode), så vel som vår porteføljeavkastning og fremtidig utbyttekapasitet», skriver administrerende direktør Liv Malvik.



KMC Properties ASA er et eiendomsselskap med fokus på industrielle og logistiske eiendommer. Når oppkjøpet er gjennomført skal KMC leie ut eiendommen til Limo Labels i en leieavtale som strekker seg over 15 år.

Dette er KMC Properties fjerde oppkjøp i Skandinavia som ble annonsert i 2021. Selskapets portefølje består for tiden av mer enn 40 eiendeler, hovedsakelig i Norden, og utgjør totalt 360 000 kvm totalt.

Tidligere denne uken ble det kjent at KMC Properties har signert intensjonsavtale med Slakteriet Holding om å bygge laksefabrikk i Florø for 620 millioner kroner.