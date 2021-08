Advarer mot kollaps i krypto-kunst

Interessen rundt NFT, som formelt kan defineres som Non Fungible Token, har eksplodert i det siste. En god del av kjøpene gjøres med mål om å tjene penger, og mange mener at verkene vil fortsette å stige kraftig i verdi.

Flere har blitt forvirret av den massive prisøkningen, da det kan virke ulogisk at digital kunst som egentlig er en representasjon av dataelementer i form av en fil skal kunne være verdt flere millioner kroner.

Til tross for dette har interessen nå nådd en ny all-time high. I løpet av august har omsetningsvolumet på NFT-børsen OpenSea nådd 1.9 milliarder dollar. I januar var tallet kun 8 millioner dollar.

Spekulering

Spekulering rundt kunsten kan beskrives som hoveddriveren bak volumveksten.

– Det vi ser er at NFTer som selges raskt blir solgt videre. Aktiviteten går over til børser som OpenSea, der eierne håper på å kunne selge kunsten videre for en høyere pris enn det de kjøpte for, skriver NFT-ekspert Ian Kane til Reuters.

Flere har tjent store penger på spekulasjonen. OpenSea rapporterer om at en bruker nylig solgte en NFT for 39 ethereum, eller 124.000 dollar, som ble kjøpt for 22,5 ethereum tilsvarende 61.000 dollar to uker tidligere.

Bobletilstander

Spekulanten MichaelK, som ønsker å forbli anonym overfor Reuters, mener kryptovaluta og NFT er store deler av fremtiden for økonomi. – Når folk hører om NFT tenker de kanskje at det fullstendig meningsløst. Samtidig bruker du en valuta som det blir printet mer av hver dag, for meg høres det meningsløst ut, skriver MichaelK.

Sjef for asiatiske finansmarkeder i nederlandske Rabobank Michael Every har imidlertid et annet syn på situasjonen, og skriver at han er sjokkert over det han beskriver som boble-idioti.

Han mener videre at tanken om å tjene raske penger frister spesielt unge mennesker, men at NFT er som å kjøpe en lottokupong. – NFT er en boble, som nærmest garantert kommer til å sprekke, avslutter han til Reuters.