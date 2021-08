Konkurransetilsynet vektlegger at markedet for sparing i fond er i sterk vekst og at stadig flere norske forbrukere etterspør slike produkter. «Velfungerende konkurranse er avgjørende for å sikre forbrukerne et best mulig tilbud til lavest mulig pris», påpeker tilsynet.

FORTSATT BEKYMRET FOR FONDSMARKEDET: Gjermund Nese, Avdelingsdirektør finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet. Foto: Konkurransetilsynet

– DNB er allerede den største tilbyderen i markedet. Oppkjøpet vil føre til at DNBs sterke posisjon vil bli ytterligere forsterket. Sbanken er en aktør med betydelig konkurransekraft som over tid har vist både evne og vilje til å utfordre de etablerte bankene og være en pådriver for økt konkurranse. Det er Konkurransetilsynets foreløpige oppfatning at dette oppkjøpet vil være til skade for norske forbrukere, sier Nese.

Vil fortsette dialog

DNBs ønske om å kjøpe Sbanken har vært til behandling i Konkurransetilsynet siden midten av april. Etter en foreløpig vurdering sendte tilsynet 24. juni varsel til selskapene om at det kunne bli aktuelt å stoppe oppkjøpet. Bakgrunnen var bekymringer knyttet til mulig redusert konkurranse i markedet for sparing i fond.

– Konkurransetilsynet understreker at dagens varsel er en foreløpig vurdering og ikke endelige vedtak. Nå vil vi bruke tid på å sette oss inn og svare på varslet og Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger, sier DNBs kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin til Finansavisen.

– Vi vil fortsette den gode dialogen med Konkurransetilsynet og dele relevant informasjon. Det er sterk vekst og utvikling i markedet for fondsdistribusjon fra en rekke aktører og nye utfordrere, sier Hansen Lewin videre.

Konkurransetilsynet har nå sendt et varsel til DNB og Sbanken om at det vurderer å stoppe oppkjøpet og bankene får nå anledning til å svare på tilsynets bekymringer før det skal tas endelig stilling til om oppkjøpet skal godkjennes eller stanses.

DNB og Sbanken har nå frist til torsdag 16. september med å komme med sitt svar på Konkurransetilsynets varsel. Tilsynet har deretter 15 virkedager på komme til en endelig konklusjon. Endelig frist i saken er torsdag 7. oktober 2021.