Investeringsbankens favorittaksjer

Noen andre som produserer fly er Lockheed Martin. Seaport mener investorer undervurderer veksten i forsvarsutgifter i USA, og anslår at bevilgningene for 2022 sannsynligvis vil være langt høyere enn president det Joe Biden legger opp til. Og det et området Lockheed Martin vet å kapitalisere på, tror investeringsbanken.

Gitt betydningen av Lockheed Martins F-35 jagerfly og selskapets voksende markedsandel. Samtidig er utviklingsprogrammer i ferd med å gå over til produksjon, som vil løfte marginene.

Bil selger

En sektor Seaport-analytikerne vil fremheve er innen bilhandel. Her mener Seaport sektoren fremdeles representerer god verdi for investorer, siden inntjeningen har vokst raskere enn aksjekursene.

På estimert inntjening per aksje i 2022 handles sektoren samlet med 60 prosent rabatt sammenlignet med hele markedet, til tross for at sektorens «påviste evne til å opprettholde eller øke lønnsomheten under de mest alvorlige økonomiske scenariene», påpeker investeringsbanken.

Innenfor bilsalg er Asbury Automotive Group som er Seaport Globals favoritt. Ifølge investeringsbanken har selskapet en ambisiøs, men oppnåelig femårsplan som innebærer mer enn 20 prosent omsetning- og inntjeningsvekst. Aksjen tilbyr også en ambisiøs, men oppnåelig femårsplan som innebærer mer enn 20 prosent omsetning- og inntjeningsvekst, ifølge Seaport.

Energi for kropp og lommebok

Innen energi vil investeringsbanken anbefale Targa Resources. Det Texas-baserte selskapet oppnådde sine nedjusteringsmål i andre kvartal og er klar til å generere 800 millioner dollar hvertfall i fri kontantstrøm årlig, mener analytikerne hos Seaport.

BILLIG: Ifølge Seaport Global omsettes Kellogg's-aksjen med 19 prosent rabatt. Foto: Bloomberg

For at kroppen skal få energi trenger den mat. Derfor anbefaler investeringsbanken Kellogg's. Ifølge Seaport Global har Kellogg's en betydelig eksponering mot fremvoksende markeder. Dette gjør at de har ligget litt bak under pandemien, men der er i ferd med å komme seg nå i løpet av de neste to-tre kvartalene.

Opp mot 23 prosent av salget til Kellogg's kommer fra fremvoksende markeder, og de har allerede kommet med positive salgsoverraskelser, påstår banken. I tillegg har matgiganten også økt utbyttet og gjenopptok betydelige aksjekjøp i første kvartal, skriver CNBC.

Aksjen handels med 19 prosent rabatt sammenlignet med konkurrentene deres, hevder Seaport.