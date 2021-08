To meglerhus øker kursmålet etter onsdagens nyheter

Onsdag presenterte B2Holding sine kvartalstall. Nå oppgraderer DNB Markets og Kepler Cheuvreux sine kursmål på aksjen fra henholdsvis 11 og 10,5 kroner til 13,5 og 11 kroner. Ifølge TDN Direkt gjentar begge meglerhusene sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Torsdag formiddag omsettes aksjen for 10,42 kroner, opp 4,2 prosent.

Attraktiv risk/reward

DNB Markets fremhever en attraktiv risk/reward, moderat verdsettelse og peker på et oppsidepotensial i deres estimater dersom selskapet gjør inndrivelser på deres kurve og reinvesterer kapital på attraktive IRR-nivåer (Internal Rate Return, red.anm.).

Tallknuserne i Kepler Cheuvreux er godt fornøyd med at B2Holding leverte gode kvartalstall, med et justert driftsresultat som var 3 prosent over konsensus.

«For 2022 gjør vi små positive nettojusteringer på 1 prosent. For 2023 oppjusterer vi anslagene med 10 prosent, primært drevet av høyere antagelser om porteføljeinvesteringer i perioden 2022-2023», skriver Kepler, ifølge TDN Direkt.

Solide tall

B2Holdings kvartalsrapport viste et resultat før skatt på 210 millioner kroner i andre kvartal, mot et resultat på 52 millioner kroner i samme kvartal i fjor. I årets første kvartal endte resultat før skatt på 168 millioner kroner. Inkassoselskapets totale inntekter utgjorde 812 millioner kroner i kvartalet, mot 702 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalavkastningen ble 11,4 prosent, mot 7,7 prosent i samme kvartal i fjor, og 8,8 prosent i første kvartal i år.