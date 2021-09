Øystein Olsen vil gå av

Sentralbanksjef Øystein Olsen har i dag meddelt Finansdepartementet at han ønsker å fratre sin stilling i februar 2022, går det frem av en pressemelding.

– Det er en tid for alt. I januar neste år runder jeg 70 år. Det er et naturlig tidspunkt for å avslutte en lang yrkeskarriere. Jeg har bestemt meg for å stå i stillingen til og med februar neste år, og avslutte med min 12. årstale, sier Olsen i en kommentar.

Olsen tiltrådte som sentralbanksjef i januar 2011, og er nå inne i sin andre åremålsperiode på seks år.

Finansdepartementet skriver i en egen pressemelding at rekrutteringsprosessen vil starte i løpet av de nærmeste ukene, med sikte på utnevnelse tidlig i 2022.

– Det er en kompleks oppgave å forvalte et så stort fond, og å være leder for en avansert forvaltningsorganisasjon som NBIM. Jeg vil takke Olsen for godt samarbeid og for den viktige jobben han har gjort på vegne av oss alle, sier finansminister Jan Tore Sanner.