Finanstilsynet advarer mot finansselskap

Finanstilsynet advarer mot investeringstilbud som markedsføres av Alkon Financial Consultancy Group, opplyser tilsynet i en melding.

Tilsynet har fått opplysninger om at Alkon Financial Group har tatt kontakt med norske investorer og tilbudt investeringstjenester. Selskapet opererer ifølge tilsynet med adresser i Singapore og Sveits, blant annet, samt med et eget nettsted der tjenester tilbys.

Alkon Financial Group skal ha opplyst at de har løyver fra finanstilsynene i Singapore og Sveits.

Finanstilsynet vært i kontakt med tilsynene i Singapore og Sveits, og opplyser nå at tilsynsmyndighetene i begge land avkrefter dette.

Nå anbefaler Finanstilsynet investorer å ikke inngå avtaler eller overføre verdier til Alkon Financial Group.