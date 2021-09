Dette var vinnerne under Feds siste nedtrapping

– Komiteen forblir standhaftig på den ofte uttalte forpliktelsen om å støtte økonomien, så lenge det er behov for det for å oppnå en fullstending gjeninnhenting, sa Federal Reserve-topp Jerome Powell under gårsdagens tale på den årlige konferansen i Jackson Hole.

Selv om såkalt «tapering» – nedtrapping av støttekjøp – kan begynne i år, påpekte sentralbanksjefen at han overhodet ikke har hastverk med å øke rentene.

– Før det blir aktuelt må økonomien ha nådd et nivå «konsistent med maks sysselsetting, og inflasjonen ha nådd 2 prosent, og være på sporet av og så vidt overgå det i noe tid, sa Powell.

Raserianfall

Nå som Federal Reserve planlegger å trappe ned støttekjøpene er spørsmålet hvilke aksjer investorene bør satse på. CNBC har blinket seg ut et knippe aksjer som gjorde godt under forrige kvantitative lettelse i 2013-2014.

Det er lite historisk grunnlag å ta av, og første gang støttekjøp ble brukt var etter Den store resesjonen i 2013, som kom etter finanskrisen i 2008.

– Nedtrappingen fra denne perioden er nyttig, men ikke en perfekt sammenligning, sier Ed Clissold i Ned Davis Research i et notat.

Forrige gang resulterte markedene med et såkalt «taper tantrum» – et nedtrappingsraserianfall direkte oversatt. Investorene fikk panikk og solgte obligasjoner og rentene skjøt i været.

Nå håper Fed å slippe et nytt raserianfall blant investorene, og det kan skimtes av den forsiktige måten Powell nå ordlegger seg.

Favorittaksjer

Kriteriene for aksjeplukkingen er at selskapet skal ha hatt en opptur på minst 30 prosent under nedtrappingen i 2014. Av disse må minst 60 prosent av analytikere anbefale kjøp og oppsidepotensialet må være minst 10 prosent høyere enn dagens kurs.

Her er analytikernes favoritter:

Aksjer fra sykliske sektorer som industri og energi er godt representert på listen. Southwest, Union Pacific og Diamondback Energy er nevnt, og førstnevnte skjøt opp hele 82,6 prosent under Feds forrige innstrammingsrunde.

Alaska Air er den best likte aksjen på listen – hele 93,8 prosent av analytikerne på Wall Street anbefaler kjøp av aksjen. Flyaksjen gikk 45,5 prosent i 2014-perioden, og har nå et oppsidepotensial på nær 40 prosent.

Stigende renter er ikke positivt for vekstaksjer og teknologinavn, men likevel er Big Tech er også representert. Facebook og Apple økte rundt 37 prosent forrige runde.