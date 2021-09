Oppgang i vente fra start på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot oppgang på 0,49 prosent på hovedindeksen på Oslo Børs fra start. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner opp 0,6 prosent, eller innenfor intervallet [0,4, 0,8] prosent.

Olje

Oljeprisen stiger onsdag morgen og et fat brent-olje koster 72,08 dollar, opp 0,57 prosent. WTI-oljen er opp 0,66 prosent til 68,95 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 71,70 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Oljeprisen har dermed styrket seg igjen etter at en amerikansk industrirapport viste at oljelagrene falt mer enn ventet i forrige uke. Tirsdag falt oljeprisen på grunn av etterspørselsbekymringer på grunn av orkanen «Ida».

Oljeprisoppgangen kommer også i forkant av OPEC+-møtet der det er ventet av gruppen vil holde seg til en plan om å øke produksjonen med 400.000 fat hver dag frem til desember.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,12 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,84 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,51 prosent, Hang Seng i Hongkong klatrer 0,58 prosent, og Kospi i Sør-Korea er opp 0,08 prosent.

I India synker Sensex 0,02 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,11 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 1,08 prosent.

Wall Street

På makrofronten tikker det inn ukentlige oljelagertall klokken 16.30 norsk tid, i tillegg til tall for ADP privat sysselsetting for august, Markit PMI industri for august og byggevareinvesteringer for juli.

Ved stengetid på Wall Street tirsdag endte de tre nøkkelindeksene på Wall Street svakt ned.

Industriindeksen Dow Jones stengte ned 0,12 prosent til 35.358,08 poeng.

Den brede S&P500-indeksen endte også i rødt, ned 0,14 prosent til 4.522,59 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq gjorde det best av de tre, men sank 0,04 prosent til 15.259,24 poeng.

Til tross for dagens fall betyr dette at amerikanske børser er opp for den syvende måneden på rad.Flere har også uttrykt videre optimisme for fremtiden.

Hovedindeksen

Av selskapsspesifikke hendelser legger Måsøval, PasientSky Group, The Kingfish Company og SAS frem kvartalstall. På makrofronten tikker PMI for industri i august inn klokken 10.00, i tillegg til de ukentlige tallene for lakseeksporten.

Tirsdag falt Oslo Børs 1,48 prosent i løpet av dagen, til 1.141,86 poeng.

PCI Biotech -aksjen falt mest av aksjene på børsen tirsdag, og endte ned 22,8 prosent etter at selskapet la frem sin kvartalsrapport. Selskapet kunne melde at coronapandemien fører til forsinkelser – og potensielt cashtrøbbel.

Zwipe ble derimot tirsdagens børsvinner, og aksjen endte opp 21,9 prosent. Mandag ble kveld ble det kjent at den svenske eiendomsutvikleren og milliardæren Erik Selin har investert 104 millioner i selskapet.

Finanskalender

Resultat pr. 2. kv.:

Måsøval: Kl. 08.00, Teams kl. 09.00

PatientSky Group: Kl. 11.00 webcast

The Kingfish Company

Resultat pr. 3. kv.:

SAS: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 10.00