Meglerhus tar opp dekning på tech-aksje og ser oppside på 46 prosent

Arctic Securities er positive til sensorselskapet Idex Biometrics og påpeker i en fersk analyse at selskapet for øyeblikket er en av to sensortilbydere i markedet for biometriske kort som har til gode å bli kommersialisert.

Meglerhuset tror markedet Idex opererer i er ved et vendepunkt utifra nylige data, ifølge analysen, melder TDN Direkt.

«Mer enn 60 prosent kostnadsreduksjon på kort, økt behov for sikre og hygieniske løsninger, tidlig-lanseringer materialiserer seg i produsentforberedelser, nye markedsinnganger (Samsung), og utvidete ordrebøker», peker Arctic på som nylige data.

Idex Biometrics Teknologiselskap som utvikler sensorer for elektronisk lesing av fingeravtrykk.

Har hovedkontor i Oslo.

Adm. dir. er Vince Graziani.

Største aksjonær er den britiske investoren Robert Keith, Rune Sundvall med familie og den sveitsiske banken UBS.

Meglerhuset tar derfor opp dekning av Idex Biometrics-aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 4 kroner pr. aksje.

Idex-aksjen, som er ned 8 prosent for året, stiger rundt 6,5 prosent onsdag, til 2,73 kroner. Kursmålet på 4 kroner tilsvarer dermed en oppside på 46 prosent.

I midten av august la selskapet frem tallene for andre kvartal som viste høyere tap, men at ordrereserven styrket seg.