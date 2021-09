Denne niåringen tjener flere 100.000 kroner i måneden

Da sommeren ikke hadde noe gøy å by på, bestemte søsknene seg for å like gjerne lære mer om teknologi, mer spesifikt utvinning av kryptovaluta.

– Vi startet fordi vi ønsket å lære noe nytt om teknologi, og kanskje tjene litt penger i samme slengen, skriver storebror Thakur til CNBC.

Å tjene penger ble definitivt ikke problemet. Siden oppstart har søsknene i gjennomsnitt omsatt for 30.000 dollar i måneden, og det samme tallet estimeres til å nærme seg 40.000 i september.

Lærte fra YouTube

Etter å ha sett noen videoer på YouTube og et et par Google-søk, kjøpte søsknene en ny grafikkprosessor som de satt inn i Ishaan sin gaming-pc.

Det tok ikke lang tid før inntektene begynte å øke, noe som medførte at søsknene investerte i nye maskiner med enda større utvinningskapasitet. For å finansiere dette tok faren Raj opp et lån.

De forteller også at de bruker 100 prosent fornybar energi til prosessen.

Vil kombinere med skole

Søsknene vedlegger at sommerferien har vært et godt tidspunkt for å starte forretningen, da de har hatt mye ledig tid. Fremover ønsker de å kombinere businessen med skole.

Ishaan planlegger å utdanne seg ved University of Pennsylvania, der han ønsker å studere medisin og bli doktor. Aanya, som fortsatt har nokså god tid å tenke på, planlegger også medisin ved New York University.

De avslutter med å si at de har det ekstremt morsomt med den selvskapte businessen. – Når vennene mine spør, sier jeg bare at jeg er i garasjen og miner, skriver Aanya.