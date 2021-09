Dette må du vite før torsdagens handel

Det går mot en helt flat åpning på Oslo Børs torsdag, ifølge data fra IG Trading. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror hovedindeksen åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,3] prosent.

Olje

Oljeprisen stiger torsdag morgen og brent-oljen er opp 0,15 prosent til 71,38 dollar fatet. WTI-oljen stiger 0,16 prosent til 68,32 dollar fatet.

Prisen på olje styrker seg dermed igjen etter onsdagens fall i kjølvannet av OPEC+-møtet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 71,60 dollar ved børsslutt onsdag.

Under onsdagens møte økte OPEC+ etterspørselsprognosen for 2022, samtidig som det står ovenfor et press for å øke produksjonen fra Biden-administrasjonen. Den uttalte onsdag at det var «glad for at gruppen har engasjert seg for å styrke produksjonen».

«Det som ikke er så sikkert er om etterspørselen vil kunne vokse så rask som OPEC+ og markedet påstår, gitt risikoen for nye nedstegninger og smitteøkning», skriver oljemarkedssjef i Rystad Energy, Bjørnar Tonhaugen, i et notat, ifølge Reuters.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,26 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,05 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,57 prosent, Hang Seng i Hongkong klatrer 0,1 prosent, og Kospi i Sør-Korea er ned 0,95 prosent.

I India stiger Sensex 0,30 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er derimot ned 0,74 prosent, mens Straits Times i Singapore synker 0,30 prosent.

Wall Street

På makrofronten legges det frem tall for handelsbalansen i juli, produktivitetstall for 2. kvartal, førstegangssøkende på ledighetstrygd og industriordrer for juli.

Onsdag endte to av tre nøkkelindekser i grønt.

Industriindeksen Dow Jones endte ned 0,13 prosent til 35.313,22 poeng.

Den brede S&P500-indeksen fikk seg en svak opptur, og endte opp 0,03 prosent til 4.524,17 poeng.

Nasdaq fikk en litt lysere dag torsdag med 0,33 prosent til 15.309,38 poeng.

Det tikket også inn makrotall onsdag som viste at antall sysselsatte i privat sektor økte med 374.000, langt lavere enn økningen på 613.000 , som var anslått på forhånd. I juli var oppgangen på 330.00, som også var godt under forventningene.

Hovedindeksen

Av selskapsspesifikke hendelser legger R8 Property frem tallene for andre kvartal.